2019-02-16T14:13:52+03:00
Общество

В Батайске в цветочном павильоне рядом со школой торговали насваем

19-летний продавец хранил 3,5 кг насвая в коробках с воздушными шариками
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Основными покупателями зелья были подростки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.Основными покупателями зелья были подростки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.
Изменить размер текста:

В Батайске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков взяли с поличным 19-летнего продавца цветочного павильона, расположенного возле одной из городских школ, который вовсю торговал насваем — некурительной табачной смесью, приправленной компонентами, которая запрещена к продаже в РФ.

Основными потребителями зелья, как нетрудно догадаться, были подростки.

- Внутри торговой точки были обнаружены пакеты и пластиковые бутыли с темно-зеленой массой (парень сам фасовал насвай), хранились они в коробках с цветами и воздушными шариками, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Общая масса приготовленных для продажи некурительных табачных смесей составила более 3,5 кг.

Все обнаруженное было изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Ростовской области
В Ростове-на-Дону педагога осудили на полтора года за преподавание с нарушением авторских прав
В Ростове-на-Дону бомж осквернил Вечный огонь у мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне
Одиннадцать друзей больших денег: в Ростове-на-Дону сократилось число миллиардеров
В Шахтах при пожаре погиб человек
Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища
В мэрии прокомментировали угрозу прорыва дамбы на Ростовском море
В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность
В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия
«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса
В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь