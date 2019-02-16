В Батайске в цветочном павильоне рядом со школой торговали насваем

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-16T14:13:52+03:00

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В Батайске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков взяли с поличным 19-летнего продавца цветочного павильона, расположенного возле одной из городских школ, который вовсю торговал насваем — некурительной табачной смесью, приправленной компонентами, которая запрещена к продаже в РФ.

Основными потребителями зелья, как нетрудно догадаться, были подростки.

- Внутри торговой точки были обнаружены пакеты и пластиковые бутыли с темно-зеленой массой (парень сам фасовал насвай), хранились они в коробках с цветами и воздушными шариками, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Общая масса приготовленных для продажи некурительных табачных смесей составила более 3,5 кг.

Все обнаруженное было изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU