ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-16T15:24:24+03:00

Автомобилистов просят быть очень внимательными на трассах из-за тумана и гололедицы

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Госавтоинспекция донского региона выступила с обращением к водителям, предупреждая об ухудшении погодных условий и необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения на трассах.

- Два дня, и сегодня, в субботу, 16 февраля, и в воскресенье, в Ростовской области возможны осадки — плюс, в связи с перепадами температур, прогнозируется гололедица и туман, - отметили в ГИБДД. - Мы рекомендуем всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров. Если едете с детьми — обязательно пристегните их ремнями безопасности!

Кроме того, в ведомстве просят водителей проявлять уважение по отношению к друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU