2019-02-16T16:49:29+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону рецидивист выкрал из частного дома драгоценности почти на 150 тысяч рублей

И не придумал ничего умнее, как просто сдать их в ближайший ломбард
Александр СТЕПАНОВ
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Ранее мужчина уже был судим - причем, за такое же преступление. Фото: ГУ МВД по РО.Ранее мужчина уже был судим - причем, за такое же преступление. Фото: ГУ МВД по РО.
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Преступление было совершено в Октябрьском районе южной столицы. Хозяйка одного из частных домов, вернувшись после работы домой, обнаружила, что дверь вскрыта, внутри, в комнатах, все перевернуто, а самое главное — нет ее ювелирных украшений.

Сумма ущерба, как подсчитала она, написав подробный список похищенных колец, сережек, колье, цепочек, составила 147 тысяч рублей.

Вора удалось, впрочем, установить довольно быстро: он, по сути, сам на себя указал, попросту сдав все украденное в ближайший ломбард, и оперативники угрозыска вышли на него, выяснив заодно, что этот 30-летний гражданин ранее уже отбывал срок — причем, за точно такую же кражу.

- Он задержан и заключен под стражу, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф, - сообщили "КП" - Ростов-на-Дону" в главном управлении МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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