В Ростове-на-Дону рецидивист выкрал из частного дома драгоценности почти на 150 тысяч рублей
Преступление было совершено в Октябрьском районе южной столицы. Хозяйка одного из частных домов, вернувшись после работы домой, обнаружила, что дверь вскрыта, внутри, в комнатах, все перевернуто, а самое главное — нет ее ювелирных украшений.
Сумма ущерба, как подсчитала она, написав подробный список похищенных колец, сережек, колье, цепочек, составила 147 тысяч рублей.
Вора удалось, впрочем, установить довольно быстро: он, по сути, сам на себя указал, попросту сдав все украденное в ближайший ломбард, и оперативники угрозыска вышли на него, выяснив заодно, что этот 30-летний гражданин ранее уже отбывал срок — причем, за точно такую же кражу.
- Он задержан и заключен под стражу, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф, - сообщили "КП" - Ростов-на-Дону" в главном управлении МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU