В Ростове-на-Дону автобус протаранил три припаркованных автомобиля

СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-16T18:55:07+03:00

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ДТП произошло в пятницу, 15 февраля, на ул. Стартовой. Как сообщают очевидцы, примерно в начале шестого утра, когда на улице еще темно, автобус №45, который курсирует между Северным жилмассивом и Центральным рынком, подъезжая на своей начальной остановке протаранил три автомобиля, припаркованных жильцами многоквартирного дома на ночь вдоль тротуара.

- Точнее, сначала водитель, который, судя по всему, не справился с управлением, врезался в кроссовер, тот воткнулся в стоявшую перед ней машину, а та, в свою очередь, ударила еще одну, - пояснили в ГИБДД. - Автомобили стояли пустыми, никто не пострадал, хотя повреждения сам транспорт получил весьма приличные. По факту случившегося проводится проверка.

К слову, как утверждают местные жители, в произошедшем есть и доля вины самих автовладельцев, которые согласились с позицией управляющей компании, обслуживающей их дом, запретившей ставить машины во дворе. Поэтому, собственно, они и паркуют на Стартовой, а там получается очень узкий проезд для больших автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU