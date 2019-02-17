В Ростове-на-Дону в аварию попали две учебные машины автошкол

СЕГОДНЯ 00:40 2019-02-17T00:44:06+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии последствий необычного ДТП, которое произошло в Левенцовке - в районе пересечении улиц Еременко и Жукова. На снимках изображены три поврежденные во время столкновения машины, две из которых принадлежат местным автошколам. Очевидцы рассказали, что автомобиль Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованную легковушку, которая по инерции столкнулась с еще одной. При этом разогнавшийся водитель не был учеником. О пострадавших не сообщается.

В комментариях местные жители грешат на отсутствие светофоров на вышеупомянутом перекрестке, которое стало причиной множества аварий. Еще в 2017 году горожане собрали необходиоме число голосов на Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" и получили от чиновников ответ, что светофор внесен в план, но похоже, что его установки дело не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU