2019-02-17T00:44:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в аварию попали две учебные машины автошкол

При этом они стояли
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии последствий необычного ДТП, которое произошло в Левенцовке - в районе пересечении улиц Еременко и Жукова. На снимках изображены три поврежденные во время столкновения машины, две из которых принадлежат местным автошколам. Очевидцы рассказали, что автомобиль Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованную легковушку, которая по инерции столкнулась с еще одной. При этом разогнавшийся водитель не был учеником. О пострадавших не сообщается.

В комментариях местные жители грешат на отсутствие светофоров на вышеупомянутом перекрестке, которое стало причиной множества аварий. Еще в 2017 году горожане собрали необходиоме число голосов на Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" и получили от чиновников ответ, что светофор внесен в план, но похоже, что его установки дело не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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