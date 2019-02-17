2019-02-17T01:03:39+03:00
Общество

В одном из дворов Ростова-на-Дону легковушку превратили в мусорный бак

Пользователи социальных сетей жалеют машину
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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В социальной сети появились фотографии "мусорного бака нового образца", который находится в одном из жилых дворов Ростова, в районе торгового центра "Горизонт". На снимках запечатлена старая вазовская "четверка" без стекол, в которую местные жители напихали пакеты с отходами. Дряхлый автомобиль, как и его содержимое, похоже, никто не собирается убирать. При этом рядом паркуются нормальные машины.

- А вы говорите: мусорная реформа не работает! - иронизирует автор фото, имея в виду новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая вступила в силу в 2019 году.

Теперь за чистоту в городе отвечает одна компания, которая является региональным оператором. Ранее "Комсомолка" публиковала список его адресов и телефонов по районам Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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