2019-02-17T01:19:34+03:00
Общество

"Не могут донести мусор 30 метров": на проспекте Ставского в Ростове-на-Дону растет стихийная свалка

Отходы выбрасывают местные жители
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Ирины Жадан из группы ВК "Ростов Главный".Фото Ирины Жадан из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанка Ирина Жадан пожаловалась в социальной сети на стихийную свалку мусора, которая образовалась на пересечении проспекта Ставского и улицы Саши Чебанова. На снимке, который девушка выложила в городской паблик, видны более десяти пакетов с отходами, которые лежат под деревом возле тротуара.

- Люди развели свалку рядом со своими же домами. Не могут донести мусор 30 метров до жбанов! Эти черти в человеческом обличье отравляют жизнь нормальным людям, - негодует автор фото.

Местные жители пишут, что мусорные контейнеры, которые имеются в данном микрорайоне, очищаются своевременно, поэтому претензии имеются только к нерадивым соседям. В комментариях одни ростовчане пишут, что к "свиньям" нужно применить суровые воспитательные меру, другие ратуют за увеличение количества мусорных жбанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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