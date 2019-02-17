2019-02-17T10:01:56+03:00
Звезды

"Выпил или нет - не важно": ростовчанин душевно спел Петлюру пассажирам маршрутки

Самовольный концерт никто не посмел остановить
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео из маршрутки, снятое вечером пятницы, 15 февраля. Один из пассажиров записал на телефон, как другой поет во время поездки песню Виктора Петлюры "Круглолица". Голос мужчины был настолько чарующим, что никто не стал делать ему замечание.

Хорошее настроение в ростовской маршрутке 15.2.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Комментаторы ролика разделились на две лагеря. Одни обвиняли "вокалиста" в нетрезвости и писали, что в такой ситуации лучше бы послушали музыку в наушниках. Другие встали на защиту мужчины, отметив, что он спел красиво и душевно, подарив пассажирам приятную поездку.

- Человек не буянит и поет хорошие песни, а не эту за...пу нынешнюю. Выпил или нет - не важно. Важна сама атмосфера, никто не возмутился, - написал пользователь Александр Сидоров.

- Странно, что кто-то отреагировал на это видео комментарием про нетрезвость мужчины. А, быть может, у человека вдохновение, настрой уже весенний - оттого и петь хочется. И, стоит заметить, что мужчина действительно хорошо спел, - вступилась за певца комментатор София Гринишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гипермаркет вернул ростовчанке деньги за рыбу с червями
"Не могут донести мусор 30 метров": на проспекте Ставского в Ростове-на-Дону растет стихийная свалка
В одном из дворов Ростова-на-Дону легковушку превратили в мусорный бак
В Ростове-на-Дону в аварию попали две учебные машины автошкол
В Ростове-на-Дону автобус протаранил три припаркованных автомобиля
В Ростове-на-Дону рецидивист выкрал из частного дома драгоценности почти на 150 тысяч рублей
ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Ростовской области
В Батайске в цветочном павильоне рядом со школой торговали насваем
В Ростове-на-Дону педагога осудили на полтора года за преподавание с нарушением авторских прав
В Ростове-на-Дону бомж осквернил Вечный огонь у мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне
Одиннадцать друзей больших денег: в Ростове-на-Дону сократилось число миллиардеров
В Шахтах при пожаре погиб человек
Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища
В мэрии прокомментировали угрозу прорыва дамбы на Ростовском море
В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность
В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия
«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса
В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь