"Выпил или нет - не важно": ростовчанин душевно спел Петлюру пассажирам маршрутки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-17T10:01:56+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео из маршрутки, снятое вечером пятницы, 15 февраля. Один из пассажиров записал на телефон, как другой поет во время поездки песню Виктора Петлюры "Круглолица". Голос мужчины был настолько чарующим, что никто не стал делать ему замечание.

Хорошее настроение в ростовской маршрутке 15.2.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Комментаторы ролика разделились на две лагеря. Одни обвиняли "вокалиста" в нетрезвости и писали, что в такой ситуации лучше бы послушали музыку в наушниках. Другие встали на защиту мужчины, отметив, что он спел красиво и душевно, подарив пассажирам приятную поездку.

- Человек не буянит и поет хорошие песни, а не эту за...пу нынешнюю. Выпил или нет - не важно. Важна сама атмосфера, никто не возмутился, - написал пользователь Александр Сидоров.

- Странно, что кто-то отреагировал на это видео комментарием про нетрезвость мужчины. А, быть может, у человека вдохновение, настрой уже весенний - оттого и петь хочется. И, стоит заметить, что мужчина действительно хорошо спел, - вступилась за певца комментатор София Гринишина.

ИСТОЧНИК KP.RU