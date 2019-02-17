2019-02-17T11:10:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у капитана теплохода отобрали 43 тысячи долларов

Моряк пытался незаконно провезти деньги через границу
Илья БОГОМОЛОВ
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43 тысячи долларов США конфискованы в доход государства.43 тысячи долларов США конфискованы в доход государства.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Суд Ростова вынес приговор капитану теплохода, который привез на своем судне крупную сумму денег в иностранной валюте. Прибыв в порт донской столицы, моряк не уведомил таможенников, что в его каюте лежат более 43 тысяч долларов США. Тем самым, он нарушил предусмотренный законодательством порядок перемещения денег через таможенную границу.

- Капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере". Постановлением суда уголовное дело прекращено в связи с назначением штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства, - сообщает Южная транспортная прокуратура.

Привезенная капитаном наличность конфискована в доход государства, но постановление суда еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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