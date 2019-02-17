Житель Таганрога сдал в ломбард кольцо, которое ему собирались подарить

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-17T11:40:13+03:00

Теперь он проходит по уголовному делу по статье "Грабеж"

Изменить размер текста: A A

В Таганроге полицейские раскрыли необычный грабеж. Жертвой преступления была женщина, а злоумышленником - ее сожитель, которому она хотела сделать дорогой подарок. Дама купила мужчине золотое кольцо, но не успела его подарить, так как "Ромео" схватил украшение и убежал с ним в ломбард. После этой сцены местная жительница обратилась в полицию, и стражи порядка задержали грабителя.

Когда стали разбираться, оказалось, что ранее 33-летний мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Сдав кольцо в ломбард, он незамедлительно потратил вырученные деньги на свои нужды.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU