2019-02-17T13:23:21+03:00
Общество

Чудесное исцеление в Ростове-на-Дону: попрошайка-колясочник встал и пошел

Фото "чуда" обсуждают в социальных сетях
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчанка в социальной сети разоблачила попрошайку, притворявшегося инвалидом. Некий мужчина сидел на улице в коляске и просил милостыню, а потом с ним случилось "чудесное исцеление".

- Когда насобирал нужную сумму, встал и уверенным шагом покатил инвалидную коляску, - пишет очевидица, выложив фотографию увиденного.

В комментариях многие ростовчане пишут, что не подают на улицах и не верят попрошайкам, так как прошение милостыни давно превратилось в бизнес.

- Бабуся в лохмотьях у "Талера" стоит в желтом пальто. Как мимо не пройду - она там. Стоит деньги просит а у самой "айфон" с широким дисплеем, - рассказал пользователь сети Александр Вифлянцев.

- Вы платите не за его излечение, а за его фантазию, маскарад и актерскую игру. Это же театр. Просто уличный и немного циничный. Ведь это тоже работа - весь день на холоде рожи корчить, - предложил другой комментатор Евгений Борзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Таганрога сдал в ломбард кольцо, которое ему собирались подарить
В Ростове-на-Дону у капитана теплохода отобрали 43 тысячи долларов
"Выпил или нет - не важно": ростовчанин душевно спел Петлюру пассажирам маршрутки
Гипермаркет вернул ростовчанке деньги за рыбу с червями
"Не могут донести мусор 30 метров": на проспекте Ставского в Ростове-на-Дону растет стихийная свалка
В одном из дворов Ростова-на-Дону легковушку превратили в мусорный бак
В Ростове-на-Дону в аварию попали две учебные машины автошкол
В Ростове-на-Дону автобус протаранил три припаркованных автомобиля
В Ростове-на-Дону рецидивист выкрал из частного дома драгоценности почти на 150 тысяч рублей
ГИБДД предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Ростовской области
В Батайске в цветочном павильоне рядом со школой торговали насваем
В Ростове-на-Дону педагога осудили на полтора года за преподавание с нарушением авторских прав
В Ростове-на-Дону бомж осквернил Вечный огонь у мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне
Одиннадцать друзей больших денег: в Ростове-на-Дону сократилось число миллиардеров
В Шахтах при пожаре погиб человек
Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища
В мэрии прокомментировали угрозу прорыва дамбы на Ростовском море
В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность
В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия
«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса
В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь