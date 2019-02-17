Чудесное исцеление в Ростове-на-Дону: попрошайка-колясочник встал и пошел

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-17T13:23:21+03:00

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Ростовчанка в социальной сети разоблачила попрошайку, притворявшегося инвалидом. Некий мужчина сидел на улице в коляске и просил милостыню, а потом с ним случилось "чудесное исцеление".

- Когда насобирал нужную сумму, встал и уверенным шагом покатил инвалидную коляску, - пишет очевидица, выложив фотографию увиденного.

В комментариях многие ростовчане пишут, что не подают на улицах и не верят попрошайкам, так как прошение милостыни давно превратилось в бизнес.

- Бабуся в лохмотьях у "Талера" стоит в желтом пальто. Как мимо не пройду - она там. Стоит деньги просит а у самой "айфон" с широким дисплеем, - рассказал пользователь сети Александр Вифлянцев.

- Вы платите не за его излечение, а за его фантазию, маскарад и актерскую игру. Это же театр. Просто уличный и немного циничный. Ведь это тоже работа - весь день на холоде рожи корчить, - предложил другой комментатор Евгений Борзов.

ИСТОЧНИК KP.RU