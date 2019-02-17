Отключения света в Ростове-на-Дону 18-22 февраля 2019: в список попали сотни домов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-17T17:52:10+03:00

Где отключат свет в Ростове-на-Дону на неделе 18-22 февраля 2019

Изменить размер текста: A A

В Ростове на следующей рабочей неделе - с 18 по 22 февраля - ежедневно будут отключат свет на пяти улицах. В список попали улица Украинская, переулки Верхнедонский, Красносулинский, Покровский и Тузлов. Плановые отключения электричества будут проходить там с 9 до 17 часов, сообщает Ростгорсвет.

По линиям Донэнерго, свет будут отключать с 18 по 28 февраля (в 9 до 17 часов) по адресам: Украинская, 106-150, 127-167; Амурская, 1-23, 2-24; Крамоторская, 1-19, 2-26; Вятская, 1-23, 2-44; Мезенский, 48-78, 1-15, 107-113; Магаданский, 1-17, 2-12; Ангарский, 1-9, 2-6; Георгиевская, 1-17; Самарский, 43-59, 72-98; Ильменский, 77-95, 74-94; Волочаевский, 77-97, 76-96; Суржский, 71-91, 80-100; Клязьменский, 79-101.

Также с 18 по 22 февраля с 8 до 16 часов без электричества останутся адреса: Кабардинский, 21-33, 30-52; Осетинский 20-34, 21-39; Кавказский, 21-37, 22-36; Казбекский, 21-39, 32-50; Тебердинский, 2-56, 1-71; Тувинский, 1-9, 2-58, 29, 47-59, 54-68; Дзержинского, 1-33, 2-64; Поворотный, 1-5, 2-6; Гранитная, 27-73, 30-64; Паровозный, 1-3, 2-4; Куйбышева, 17-25, 22-30; Шолохова, 240; Новороссийский, 1-15; Геленджикский, 1-15, 2-16; Тихорецкий, 16-30, 15-31; Коммунаров, 39-67, 36-68; Шахтинский, 17; Контактный, 73.

А еще 18 числа с 10 до 12 часов: Днепростроевская, 53-77, 70-94; Интернациональная, 29-41, 40-44; Кочубея, 2-48, 3; Литвинова, 35-41; Портовая, 162А, 166-188, 170А, 183-221; Черкесская, 1-23, 2-26; Шефский Спуск, 2. С 9 до 17 часов: Беломорский, 1-33, 80-88, 88А; Киргизская, 9, 9/1, 15-21, 21А; Томская, 3-25, 6-26; Мичуринская, 106-124, 145-151; Снеговой, 13-29, 40-52; Сортовой, 47-51; Лесопарковая, 90В.

ИСТОЧНИК KP.RU