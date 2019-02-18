Искали 3 месяца: пропавшая 17-летняя девушка нашлась в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-18T09:31:28+03:00

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Закончились поиски 17-летней девушки из Сальска, которая пропала в ноябре прошлого года. С ней все в порядке. Пока ее искали по всему югу России, она находилась в гостях у знакомых в Волгоградской области.

- По данным следствия, несовершеннолетняя самостоятельно, не сообщив о своем решении родственникам, выехала из Сальска в Волгоград, где находилась до момента ее обнаружения. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, - пояснили в региональном следкоме, добавляя, что будут устанавливаться причины ее ухода.

В ближайшее время уголовное дело, которое было возбуждено по факту безвестного исчезновения, прекратят в связи с отсутствием состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU