2019-02-18T09:46:39+03:00
Спорт

Ростовчан покорили отец и дочь, виртуозно прыгающие на скакалке

Видео спортсменов набрало более 50 тысяч просмотров
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео Максима Костандова.Стоп-кадр из видео Максима Костандова.
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальных сетях восторгаются видео, которое выложил житель Челябинска Максим Костандов. Мужчина приехал с Урала на Дон, чтобы участвовать здесь в соревнованиях по прыжкам на скакалке, мастером в которых является. Но кроме сальто и прочих акробатических трюков он может еще похвастаться парными прыжками со своей 4-летней дочерью Олей. Оба участвуют в турнирах и завоевывают награды.

Как оказалось, Костандовы снимают видео о своих тренировках практически в каждом городе, в котором бывают. Причем, прыгают на улице - в узнаваемых локациях. В Ростове, например, они прыгали в парке Левоборежном и на площади Советов.

Семейный дуэт со скакалкой.

- Могу сказать, что вдвоем путешествие намного круче - есть с кем поболтать и попрыгать. Жаль, погода пасмурная, а в остальном - все ништяк, - прокомментировал прыгун свое видео.

Ростовчане оставили под ним более тысячи лайков и пожелали спортивной паре удачи на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовские ученые научились анализировать рентгеновские снимки за секунду
«Что за проблемы русской Мадонны в Дубае?»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала без чего становится агрессивной
Страйкболист, косплеер, фанат Басты: в сети обсуждают человека с автоматом, гулявшего по центру Ростова-на-Дону
Экс-участница «Дома-2» призналась о снах с бывшим
Эксперты включили Ростовскую область в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству жизни
В Ростове-на-Дону на месте рынка на Сиверса построят торговый центр
Соцсети: жителей Ростова-на-Дону возит ржавая маршрутка с полиэтиленом вместо стекла
В Ростове-на-Дону подлатали 51 улицу
Искали 3 месяца: пропавшая 17-летняя девушка нашлась в Волгоградской области
Продавец попугая обманул доверчивого ростовчанина на 60 тысяч рублей
Отключения света в Ростове-на-Дону 18-22 февраля 2019: в список попали сотни домов
В Таганроге "ударят" автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
В Ростове-на-Дону парень и девушка обворовали пенсионерку, представившись соцработниками
Чудесное исцеление в Ростове-на-Дону: попрошайка-колясочник встал и пошел
Житель Таганрога сдал в ломбард кольцо, которое ему собирались подарить