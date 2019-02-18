Ростовчан покорили отец и дочь, виртуозно прыгающие на скакалке

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-18T09:46:39+03:00

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Ростовчане в социальных сетях восторгаются видео, которое выложил житель Челябинска Максим Костандов. Мужчина приехал с Урала на Дон, чтобы участвовать здесь в соревнованиях по прыжкам на скакалке, мастером в которых является. Но кроме сальто и прочих акробатических трюков он может еще похвастаться парными прыжками со своей 4-летней дочерью Олей. Оба участвуют в турнирах и завоевывают награды.

Как оказалось, Костандовы снимают видео о своих тренировках практически в каждом городе, в котором бывают. Причем, прыгают на улице - в узнаваемых локациях. В Ростове, например, они прыгали в парке Левоборежном и на площади Советов.

Семейный дуэт со скакалкой.

- Могу сказать, что вдвоем путешествие намного круче - есть с кем поболтать и попрыгать. Жаль, погода пасмурная, а в остальном - все ништяк, - прокомментировал прыгун свое видео.

Ростовчане оставили под ним более тысячи лайков и пожелали спортивной паре удачи на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU