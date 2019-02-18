2019-02-18T09:54:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону подлатали 51 улицу

Дорожники перешли на вечерний и ночной режим работы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Областной УГИБДД
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Мэрия донской столицы отчиталась о ремонте дорог на прошлой неделе. В частности, устранены дефекты покрытия проезжей части на 51 объекте улично-дорожной сети донской столицы.

- Текущий ремонт дорог Ростова выполнен литой асфальтобетонной смесью, - пояснили в администрации. - Общая площадь работ составила 1 411 м2.

Дорожники, приведя в порядок центральные магистрали, перешли на окраины города. В списке улиц, где подлатали ямы на прошлой неделе: Механизаторов, Зрелищная, Проселочная, Магнитогорская, Осипенко, Травяная, Щербакова, Спартаковская, Жмайлова, переулки Рыбный и Туапсинский. Ремонт проводился в вечернее и ночное время во избежания заторов, были задействованы три завода по производству асфальтобетонной смести.

Напомним, ранее жители Таганрога, пытаясь привлечь внимание к плохим дорогам, установили в самых крупных ямах плакаты с фотографиями чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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