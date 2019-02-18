2019-02-18T10:08:35+03:00
Общество

Соцсети: жителей Ростова-на-Дону возит ржавая маршрутка с полиэтиленом вместо стекла

В городском паблике активно обсуждают состояние общественного транспорта
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В социальных сетях общественный транспорт вновь оказался в центре внимания. Причиной стали снимки маршрутки, которые опубликовал местный житель. На них отлично видно, что состояние транспортного средства печальное, а вместо стекла - полиэтилен.

- Ворошиловский / Красноармейская. Непонятно ради чего мы терпели транспортную реформу, если по дорогам города продолжает ездить такое, - резонно возмутился автор фотографий.

Комментарии не заставили себя ждать: «В стране кризис, денег нет», «Все деньги ушли на новые остановки по 350 тысяч рублей каждая», «Так не ездите, ждите другую!», «Это опытный образец», «Главное что едет!», «По правилам такой транспорт может выходить на маршрут?», «Это нанотехнологии, жидкое стекло, еще плохо застыло», «Стоимость проезда растет, а качество остается прежним, парадокс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовские ученые научились анализировать рентгеновские снимки за секунду
«Что за проблемы русской Мадонны в Дубае?»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала без чего становится агрессивной
Страйкболист, косплеер, фанат Басты: в сети обсуждают человека с автоматом, гулявшего по центру Ростова-на-Дону
Экс-участница «Дома-2» призналась о снах с бывшим
Эксперты включили Ростовскую область в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству жизни
В Ростове-на-Дону на месте рынка на Сиверса построят торговый центр
В Ростове-на-Дону подлатали 51 улицу
Ростовчан покорили отец и дочь, виртуозно прыгающие на скакалке
Искали 3 месяца: пропавшая 17-летняя девушка нашлась в Волгоградской области
Продавец попугая обманул доверчивого ростовчанина на 60 тысяч рублей
Отключения света в Ростове-на-Дону 18-22 февраля 2019: в список попали сотни домов
В Таганроге "ударят" автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
В Ростове-на-Дону парень и девушка обворовали пенсионерку, представившись соцработниками
Чудесное исцеление в Ростове-на-Дону: попрошайка-колясочник встал и пошел
Житель Таганрога сдал в ломбард кольцо, которое ему собирались подарить