Соцсети: жителей Ростова-на-Дону возит ржавая маршрутка с полиэтиленом вместо стекла

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-18T10:08:35+03:00

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В социальных сетях общественный транспорт вновь оказался в центре внимания. Причиной стали снимки маршрутки, которые опубликовал местный житель. На них отлично видно, что состояние транспортного средства печальное, а вместо стекла - полиэтилен.

- Ворошиловский / Красноармейская. Непонятно ради чего мы терпели транспортную реформу, если по дорогам города продолжает ездить такое, - резонно возмутился автор фотографий.

Комментарии не заставили себя ждать: «В стране кризис, денег нет», «Все деньги ушли на новые остановки по 350 тысяч рублей каждая», «Так не ездите, ждите другую!», «Это опытный образец», «Главное что едет!», «По правилам такой транспорт может выходить на маршрут?», «Это нанотехнологии, жидкое стекло, еще плохо застыло», «Стоимость проезда растет, а качество остается прежним, парадокс».

ИСТОЧНИК KP.RU