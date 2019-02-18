Эксперты включили Ростовскую область в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству жизни

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-18T11:24:31+03:00

За год, однако, она потеряла одну строчку в этом списке

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Специалисты «РИА Рейтинг» составили очередной рейтинг регионов России по качеству жизни, проанализировав основные показатели, фиксирующие состояние различных сторон условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере в конкретном субъекте РФ.

- Был проведен анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, - уточнили составители.

Итак, в первую тройку, как и прежде, заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, набравшие более 70 баллов.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская область.

Как отмечается, на эти регионы из первой десятки практически половина всего суммарного валового регионального продукта, а также 40 процентов оборота розничной торговли России и порядка 40 процентов инвестиций в основной капитал.

Ростовская область осталась, как и год назад, в ТОП-20 регионов по качеству жизни, расположившись на 19-м месте с набранными 54 рейтинговыми баллами, однако одну позицию она все-таки потеряла: в 2017-м у нее было 18-е место.

Добавим, что в аутсайдерах, которых специалисты поместили в последнюю десятку списка, значатся Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува (итоговый рейтинговый балл — от 34 до 16, по убыванию).

ИСТОЧНИК KP.RU