Страйкболист, косплеер, фанат Басты: в сети обсуждают человека с автоматом, гулявшего по центру Ростова-на-Дону
Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое на улице Пушкинской 17 февраля. Очевидца с камерой удивил мужчина в черных очках, одетый как гангстер, который прошел мимо, закинув на плечо автомат без магазина.
- Чего только не увидишь в Ростове! - написал автор видео.
Ростовский гангестер гуляет по городу 17.2.2019.Ростов-на-Дону Главный
В комментариях горожане оставили множество версий того, кем может являться данный мужчина. Его иронично называли Сашой Белым, Терминатором, Рембо, сталкером, косплеером, киллером и обычным ростовским гангстером.
- Всего-то страйкболист, - упокоил всех ростовчанин Иван Остапенко.
- Человек идет себе на тематическую вечеринку, а вы пристали. Ну не было в магазине игрушек автомата Томсона, пришлось брать "Калаш", - предположил пользователь сети Кирилл Кириллов.
- Типичный фанат Басты, пошел искать его хейтеров, - написала батайчанка Кристина.
Комментаторы отметили, что если "ганстер" действительно занимается страйкболом, то за такие прогулки его могут исключить из клуба, так как у любителей этой военно-тактической игры есть жесткое правило - не пугать своим оружием обычных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU