Страйкболист, косплеер, фанат Басты: в сети обсуждают человека с автоматом, гулявшего по центру Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-18T11:06:04+03:00

Люди удивляются. почему полиция его не остановила

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое на улице Пушкинской 17 февраля. Очевидца с камерой удивил мужчина в черных очках, одетый как гангстер, который прошел мимо, закинув на плечо автомат без магазина.

- Чего только не увидишь в Ростове! - написал автор видео.

Ростовский гангестер гуляет по городу 17.2.2019.Ростов-на-Дону Главный

В комментариях горожане оставили множество версий того, кем может являться данный мужчина. Его иронично называли Сашой Белым, Терминатором, Рембо, сталкером, косплеером, киллером и обычным ростовским гангстером.

- Всего-то страйкболист, - упокоил всех ростовчанин Иван Остапенко.

- Человек идет себе на тематическую вечеринку, а вы пристали. Ну не было в магазине игрушек автомата Томсона, пришлось брать "Калаш", - предположил пользователь сети Кирилл Кириллов.

- Типичный фанат Басты, пошел искать его хейтеров, - написала батайчанка Кристина.

Комментаторы отметили, что если "ганстер" действительно занимается страйкболом, то за такие прогулки его могут исключить из клуба, так как у любителей этой военно-тактической игры есть жесткое правило - не пугать своим оружием обычных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU