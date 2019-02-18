«Что за проблемы русской Мадонны в Дубае?»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала без чего становится агрессивной

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-18T11:32:05+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону разоткровенничалась с поклонниками на тему собственной агрессии. Модель опубликовала фото в бюстгальтере и посетовала, что не может обходиться без сладкого.

- Я поняла, больше не буду останавливаться в отелях, где включён пищевой разврат, - начала она свой пост. - Заниматься спортом, после очередной попытки углеводного самоубийства невозможно. Я осознала, что я человек со слабой силой воли, при виде аппетитного сладкого.

Кроме того, Мария сообщила, что самая большая ее слабость - запах заварного крема.

- Меня начинает трясти, как кота от валерьянки, - сообщила она. - По ночам мне уже снится, как я обмазываюсь молочным шоколадом и безобразно прожираю его в постели. Если у меня забирают сладости, я становлюсь агрессивной и неудовлетворенной, которая готова перекусить руку забирающего.

liman_maria Доброе утро, пупсики

А дальше спросила у подписчиков:

- Что мне делать с собой?

Многие делились своими советами подавления аппетита, например, есть сырой имбирь, смузи, зелень, фасоль, лук, грибы, ягоды и семена. Но были и те, кто посчитал страхи модели надуманными.

- Что за проблемы русской мадонны в Дубае? - написал в ответ на пост-откровение сексуальной модели один из Интернет-подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU