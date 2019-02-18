Ростовские ученые научились анализировать рентгеновские снимки за секунду

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-18T12:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовские ученые разработали метод, позволяющий мгновенно анализировать рентгеновские снимки. Известно, что ноу-хау принадлежит сотрудникам Южного Федерального Университета. Как рассказали в Институте математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича (он входит в структуру крупнейшего вуза, - прим. автр.) новый метод цифровой обработки рентгеновских изображений всего за одну-две секунды позволяет проанализировать снимок: обнаружить объекты, уточнить их границ и произвести автоматизированную проверку диагностических критериев. Это позволит существенно уменьшить время на ручную обработку рентгеновских изображений.

Известно, что система представляет собой компьютерную программу, которая может быть установлена на компьютер стандартным образом, как любое приложение Windows. При этом технология уже готова к тестированию в медицинских организациях.

К слову, методы цифровой обработки изображений сегодня применяются в том числе в робототехнике, системах видеонаблюдения и системах контроля качества. А одним из наиболее актуальных направлений считается обработка медицинских изображений. При этом появление электронных рентгеновских аппаратов и сканеров пленок позволяет использовать эти методы повсеместно.

ИСТОЧНИК KP.RU