Портфель средств VIP-клиентов ВТБ вырос более, чем на треть

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-18T14:17:52+03:00

А объем портфеля инвестиционных продуктов стал больше в два раза

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В банке ВТБ в двое вырос объем портфеля инвестиционных продуктов, а портфель средств VIP-клиентов увеличен более, чем на треть. Такие итоги работы в минувшем году озвучил руководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Встреча прошла в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума.

- В прошлом году ВТБ Private Banking нарастил портфель средств вкладчиков на 38 процентов, до 1,8 триллиона рублей, - сообщил Дмитрий Васильевич. - Опережающими темпами росли и вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты - более 92% с начала года. А общий объем превысил 430 миллиардов рублей. При этом наиболее популярными среди потребителей услуг банка стали акции и облигации компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, а также структурные продукты с защитой капитала. Клиенты активно использовали advisory - услуги персонального финансового консультирования, а также стратегии индивидуального доверительного управления.

К слову, по сравнению с началом 2018-го в Private Banking ВТБ доля валютных инструментов в портфеле выросла на шесть процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU