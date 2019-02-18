«Ну, плохо же, зачем обманывать!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед подписчиками в образе девушки-фиалки

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-18T14:50:11+03:00

Однако знатоки моды уверяют: сейчас это самый популярный цвет

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«Мисс Россия» Татьяна Котова часто делится с подписчиками не только своими мыслями на всевозможные темы, но и новыми луками. Вот и на этот раз красавица опубликовала фото в новом наряде в стиле а-ля фиалка.

- Ну как вам новый образ? - спросила она у Интернет-поклонников.

Многие сразу же рассыпались в комплиментах перед моделью: «Барби», «Шикарно!!! Татьяна, Вы Красавица!!!», «Крутяк!», «Бомба», «Какая красивая, весна ты», «Лучший наряд», «Шикарный», и «Ты всегда красивая». Однако мнение армии поклонников не поддержал один из Интернет-пользователей, написав: «Ну, плохо же, зачем обманывать!».

kottova Ну как вам новый образ? #пятница #friday

В общей сложности, пост красотки из Ростовской области набрал больше 23 тысяч лайков. При этом многие писали, что цвет наряда у Татьяны - самый популярный в нынешнем сезоне, а потому советуют всем модницам взять его на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU