В женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" перешла игрок сборной Германии
Команду женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнила игрок сборной Германии Юлия Бенке. О подписанном с ней контракте сообщила пресс-служба лидера российского чемпионата.
Юлии 25 лет, ее рост - 180 сантиметров. Она - уроженка немецкого города Мангейм, дебютировала в составе национальной сборной в 2013 году. Вместе с клубами, за которые играла, девушка становилась финалистом Кубка ЕГФ (2016) бронзовым (2015, 2017) и серебряным призером (2016) чемпионата Германии.
Добавим, что сейчас в составе «Ростов-Дона», кроме Юлии, три иностранных игрока:
Ана Паула Родригес (Бразилия);
Лоис Аббинг (Нидерланды);
Маисса Пессоа (Бразилия).
ИСТОЧНИК KP.RU
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