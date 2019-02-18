2019-02-18T14:57:39+03:00
Спорт

В женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" перешла игрок сборной Германии

Линейная Юлия Бенке вступила в команду донских красавиц
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: ГК "Ростов-Дон".Фото: ГК "Ростов-Дон".
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Команду женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнила игрок сборной Германии Юлия Бенке. О подписанном с ней контракте сообщила пресс-служба лидера российского чемпионата.

Юлии 25 лет, ее рост - 180 сантиметров. Она - уроженка немецкого города Мангейм, дебютировала в составе национальной сборной в 2013 году. Вместе с клубами, за которые играла, девушка становилась финалистом Кубка ЕГФ (2016) бронзовым (2015, 2017) и серебряным призером (2016) чемпионата Германии.

Добавим, что сейчас в составе «Ростов-Дона», кроме Юлии, три иностранных игрока:

Ана Паула Родригес (Бразилия);

Лоис Аббинг (Нидерланды);

Маисса Пессоа (Бразилия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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