2019-02-18T15:33:58+03:00
Общество

«Со вкусом, увы, беда»: Поклонники обсуждают наряд третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова

Ни одно фото красотки не обходится без мнения «диванных стилистов»
ГОШЕВ Игорь
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Пара официально вместе уже больше года. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Пара официально вместе уже больше года. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
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В Инстаграм Анастасии Тарасовой - третьей жены одного из футболистов московского «Локомотива», десятки возмущенных комментариев от диванных экспертов. На этот раз поводом для обсуждения стала фотография-поздравление. На снимке Анастасия вместе с супругом поздравляет общую знакомую.

- Пусть все, кто рядом - остаются на месте. Пусть любовь будет всегда в твоем сердце. Остальное ты уже слышала и услышишь еще от самых близких, - подписала она совместное фото.

Однако вместо того, чтобы порадоваться за именинницу, Интернет-стилисты начали обсуждать наряд Тарасовой-3.

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Ещё раз с Днём Рождения, дорогая
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- Да ладно?! Черные колготы и платье без рукавов? - написал один из подписчиков.

- Если так плотно закрыты ноги сапогами, открытые плечи это минус образу: снизу — тяжело, сверху - лето! Со вкусом, увы, беда, - заключил другой.

- Настя, вы прекрасны, - попытался поддержать модель своим комментарием еще один участник дискуссии. - Но с одеждой не всегда у вас хорошо получается. Ну как можно было с этим платьем одеть черные колготки?

Были и те, кто подметил: «Ну, а вообще-то, на фото между мужем и женой не должен стоять никто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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