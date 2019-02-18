«Фигура - супер!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото на пляже

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-18T16:34:34+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова не просто обладательница безупречной фигуры, модель часто делится с подписчиками лайфхаками - как удается поддерживать себя в правильной форме. Этому был посвящен пост красавицы, которая проиллюстрировала теорию своим фото на пляже.

- Разгрузочный день. Я часто практикую дни, когда ем по желанию, но очень легкую по усвоению пищу, - поделилась с Интернет-поклонниками Валентина. - Например, вчера был приступ обжорства, дала волю чувствам. А сегодня свой завтрак начала с протеина. В обед планирую немного гречки и котлетки из куриного филе, запеченные в духовке, а на ужин лосось с брокколи. И, конечно, много воды.

rasulova_valentina Разгрузочный день

Однако одними ограничениями в еде дело у модели обычно не заканчивается:

- Так же хожу на спорт, занимаюсь учебой и работаю! - пишет модель. - В идеале два-три дня, желудок уменьшается, и обратно в режим 1500-1600 калорий. И подытожила: «Главное в центр жизни поставить другие приоритеты. Думаю замечали, когда увлечены, то даже забываешь о еде.

Подписчики отреагировали на пост Валентины высказываниями в духе - «Фигура - супер!».

ИСТОЧНИК KP.RU