«Фигура - супер!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото на пляже
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова не просто обладательница безупречной фигуры, модель часто делится с подписчиками лайфхаками - как удается поддерживать себя в правильной форме. Этому был посвящен пост красавицы, которая проиллюстрировала теорию своим фото на пляже.
- Разгрузочный день. Я часто практикую дни, когда ем по желанию, но очень легкую по усвоению пищу, - поделилась с Интернет-поклонниками Валентина. - Например, вчера был приступ обжорства, дала волю чувствам. А сегодня свой завтрак начала с протеина. В обед планирую немного гречки и котлетки из куриного филе, запеченные в духовке, а на ужин лосось с брокколи. И, конечно, много воды.
Однако одними ограничениями в еде дело у модели обычно не заканчивается:
- Так же хожу на спорт, занимаюсь учебой и работаю! - пишет модель. - В идеале два-три дня, желудок уменьшается, и обратно в режим 1500-1600 калорий. И подытожила: «Главное в центр жизни поставить другие приоритеты. Думаю замечали, когда увлечены, то даже забываешь о еде.
Подписчики отреагировали на пост Валентины высказываниями в духе - «Фигура - супер!».
ИСТОЧНИК KP.RU