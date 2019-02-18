«Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность»: Фанаты раскритиковали фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в ультрамини

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-18T17:00:28+03:00

«Миссис Россия» Полина Диброва, вероятно, не ожидала такой реакции после публикации своего поста. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Красавица всего лишь спросила: идет ли ей челка

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«Миссис Россия» Полина Диброва, вероятно, не ожидала такой реакции после публикации своего поста. Мать троих детей опубликовала фото, на котором сидит в суперкоротком платье, которое выгодно подчеркивает ее ноги в босоножках на высоких каблуках.

- Помните игру холодно/тепло? Благодаря детям сегодня вспомнила ее, - подписала она снимок. - А челка отнимает возраст?

Но то, что произошло в комментариях, вряд ли похоже на ответы на поставленный моделью вопрос.

Чего только стоят такие: «Вот губы перекачаны кошмарно» или «Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность».

polinadibrova Помните игру холодно/тепло?

Но были те, кто вступился за автора блога:

- Вы красавица, вам все к лицу. Но зачем вам выглядеть моложе? Этот образ не оригинальный, видите, многим кажется, что вы на кого-то похожи. Будьте оригинальны. Мне больше нравится без челки. Изысканней. У вас чудесный возраст, наслаждайтесь собой.

Под постом с фото Полины несколько тысяч лайков. При этом сама красавица уверяет - у нее все натуральное.

ИСТОЧНИК KP.RU