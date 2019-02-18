«Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность»: Фанаты раскритиковали фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в ультрамини
«Миссис Россия» Полина Диброва, вероятно, не ожидала такой реакции после публикации своего поста. Мать троих детей опубликовала фото, на котором сидит в суперкоротком платье, которое выгодно подчеркивает ее ноги в босоножках на высоких каблуках.
- Помните игру холодно/тепло? Благодаря детям сегодня вспомнила ее, - подписала она снимок. - А челка отнимает возраст?
Но то, что произошло в комментариях, вряд ли похоже на ответы на поставленный моделью вопрос.
Чего только стоят такие: «Вот губы перекачаны кошмарно» или «Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность».
Но были те, кто вступился за автора блога:
- Вы красавица, вам все к лицу. Но зачем вам выглядеть моложе? Этот образ не оригинальный, видите, многим кажется, что вы на кого-то похожи. Будьте оригинальны. Мне больше нравится без челки. Изысканней. У вас чудесный возраст, наслаждайтесь собой.
Под постом с фото Полины несколько тысяч лайков. При этом сама красавица уверяет - у нее все натуральное.
ИСТОЧНИК KP.RU