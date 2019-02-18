2019-02-18T17:10:18+03:00
Общество

Силовики не обнаружили взрывных устройств в школах Ростова-на-Дону, в которые поступили угрозы о минировании

В восьми учебных заведениях из-за этих сообщений пришлось проводить эвакуацию и отменять занятия
Александр СТЕПАНОВ
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Тревога, к счастью, оказалась ложной. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Тревога, к счастью, оказалась ложной. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Силовики, обследовав все помещения тех школ Ростова-на-Дону, информация о минировании которых утром в понедельник, 18 февраля, не обнаружили там взрывных устройств. Тревога опять оказалась, к счастью, ложной.

- Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку зданий, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении информполитики правительства Ростовской области.

Сообщения об угрозе взрыва в восьми школах южной столицы были присланы письмами по электронной почте сегодня утром — по информации «Комсомольской правды», для этого вновь использовались Интернет-серверы одной из европейских стран. В них «доброжелатели» советовали вывести детей из классов, дабы «избежать жертв».

-Эвакуация была проведена в максимально короткие сроки, службы экстренного реагирования проверили каждый объект, - уточнили в правительстве региона. - К проверкам были привлечены кинологи с собаками, натренированными на поиск взрывных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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