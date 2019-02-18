2019-02-18T17:13:12+03:00
Общество

Урожайный год: В 2018 в Ростовской области родились 6 троен и 443 пары двоен

В лидерах — Ворошиловский район Ростова-на-Дону
ГОШЕВ Игорь
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Урожайный год: В 2018 в Ростовской области родились 6 троен и 443 пары двоен. Фото: ГОПАЛО Ольга.Урожайный год: В 2018 в Ростовской области родились 6 троен и 443 пары двоен. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В областном Управлении загс озвучили статистику по прошлому году. В частности, там подсчитали, что за минувший — 2018 год, в Ростовской области родились сразу шесть троен. Известно, что в лидерах по этом показателю Ворошиловский и Первомайский районы донской столицы. Известно, что там проживают сразу по две семьи, которые в один день стали многодетными в 2018-м. Также еще по одной тройне в Пролетарском районе города и Батайске.

Кроме того, урожайным минувший год стал и для двоен. В частности, на Дону за двенадцать месяцев родились 443 пары двойняшек. В лидерах все тот же Ворошиловский район в Ростове-на Дону - там всего 66 двоен за год. На втором месте - Советский район, а на третьем Октябрьский - по 36 и 26 двойняшек в каждом соответственно. Еще 33 двойни родились в Шахтах, двадцать - в Таганроге, а в Волгодонске и Новочеркасске — по 15 и 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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