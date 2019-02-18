2019-02-18T17:17:03+03:00
Общество

Самые популярные и редкие имена 2018 в Ростовской области: детей называют Царь и Красавчик

Выясняем, как чаще всего на Дону называли в прошлом году малышей родители
Ольга ГОПАЛО
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Вот так один из малышей скоро может сказать про себя: "Царь, просто Царь".Вот так один из малышей скоро может сказать про себя: "Царь, просто Царь".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Управлении ЗАГС Ростовской области озвучили статистику по прошлому году. Там подсчитали, как чаще всего на Дону называли новорожденных родители. Оказалось, что самыми популярными мужскими именами были: Артем, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Матвей, Даниил, Роман.

А вот для девочек стали особо распространены: Мария, София, Анастасия, Виктория, Дарья, Полина, Алиса, Анна, Ева, Арина.

Однако есть и такие родители, которые решили подойти к выбор имени своего чада с фантазией. Чего стоят такие имена для мальчишек, как - Красавчик, Царь, Лукьян, Добромир, Радислав, Илларион, Прохор, Тарас, Семен и Юсуп.

Вряд ли на одной детской площадке встретятся обладательницы таких редких женских имен, как Славяна, Максимилиана, Изольда, Венеция, Паулина, Мальвина, Забава, Маруся, Снежанна и Ляля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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