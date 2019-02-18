2019-02-18T17:25:03+03:00
Общество

В Ростовской области рождаемость сократилась на 2,5 тысячи человек

Об этом сообщили в региональном Управлении загс
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области значительно снизилась рождаемость.В Ростовской области значительно снизилась рождаемость.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области рождаемость значительно снизилась. Такой вывод можно сделать, изучив статистику регионального Управления загс. В частности, там озвучили, что в минувшем году было зарегистрировано более 41,5 актов гражданского состояния о рождении детей. По словам руководителя ведомства Галины Слюсаревой, это на 2,5 тысячи ниже, чем в 2017-м.

Причина - результат демографической волны девяностых, когда в стране произошло падение рождаемости. Именно сейчас «дети 90-х» женятся и становятся родителями. Поэтому, чтобы преодолеть демографический кризис, необходимо увеличить число семей с двумя и более детьми.

При этом за последние семь лет количество многодетных семей на Дону увеличилось в два раза. Так, в прошлом году родилось 24 877 вторых, третьих и последующих детей, что составляет 60 процентов от общего числа родившихся.

Эксперты говорят, что этому способствовали меры социальной поддержки семей с детьми. В частности, для семей с детьми предусмотрены 16 видов выплат и пособий, половина из которых - региональные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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