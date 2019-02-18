В Ростовской области больше двух тысяч человек решили изменить свое имя

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-18T17:33:26+03:00

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В Ростовской области выросло число людей, которые оказались недовольны своими именами. Такие реалии озвучили в Управлении загс по региону. В частности, там выяснили, что за прошедший 2018 год к ним обратились 2 243 человека, которые попросили изменить их имя.

Известно, что если сравнивать с данными предыдущего - 2017 года, то число таких обращений выросло на 5,7 процента. Какие собственные имена не понравились их владельцам в ведомстве не разглашают. Однако не исключено, что кто-то из нынешних младенцев в будущем также может прибегнуть к подобной услуге.

В частности, в минувшем году некоторые родители решили назвать своих детей весьма необычно - например, Царь и Красавчик. Так же в списке редких имен Добромир, Юсуп, Ляля, Мальвина,Паулина, Изольда, Венеция и Максимилиана.

ИСТОЧНИК KP.RU