В Ростове-на-Дону на Садовой вандалы разбили урны и разрисовали лавочки

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-18T19:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия донской столицы пожаловалась на вандалов, призвав жителей Ростова-на-Дону бережно относиться к родному городу. Поводом стало состояние улицы Садовой.

- В прошлом году главная магистраль донской столицы приобрела совершенно новый облик, стала действительно центром притяжения для жителей и гостей города, - говорится в официальном обращении департамента ЖКХ. - Но, уже сегодня мы видим разрисованные лавочки, разбитые и деформированные урны. И это не работа коммунальных служб, а результат деятельности горожан.

По словам администрации, только общими усилиями город будет становится краше, потому «надо попробовать начать с себя, с работы над собой».

К слову, вандалов, если их поймают за руку, может ждать штраф (до 3000 рублей) и возмещение нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU