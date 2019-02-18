2019-02-18T19:28:52+03:00
Происшествия

Отдых был сорван: в Ростове-на-Дону сотрудница туристической компании обманула клиентку, присвоив 350 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудницу туристической компании, которую подозревают в мошенничестве. Согласно официальной версии, она обманула клиентку, надеясь, что сойдет все с рук. Вот только потерпевшая решила ничего не прощать, обратившись за помощью в полицию.

- Женщина рассказала, что заключила договор на покупку дорогостоящей заграничной путевки, - пояснили в правоохранительных органах. - Когда потерпевшая заплатила 350 тысяч рублей за услуги, менеджер по продажам перестала выходить на связь.

Стражи порядка вычислили обманщицу. Ею оказалась 31-летняя жительница Ростова, которая, как выяснилось, успела потратить все полученные деньги.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, на время расследования с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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