Житель Красносулинского района, взломав гараж монтировкой, угнал мопед
В Красносулинском районе сотрудники уголовного розыска вернули местному жителю мопед, который пропал прямо из гаража.
- В дежурную часть обратился гражданин, который пояснил, что неизвестный взломал дверь гаража, откуда похитил двухколесное транспортное средство, - рассказали в правоохранительных органах.
Прибывшим на место оперативникам удалось найти зацепки, которые «вывели» на подозреваемого - 30-летнего мужчину. Как оказалось, он ночью проник в гаражный кооператив, взломал монтировкой замок и угнал мопед.
Злоумышленник собирался его продать знакомому, но полицейские появились раньше.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, а грозит ему до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU