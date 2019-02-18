2019-02-18T19:40:26+03:00
Происшествия

Житель Красносулинского района, взломав гараж монтировкой, угнал мопед

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Красносулинском районе сотрудники уголовного розыска вернули местному жителю мопед, который пропал прямо из гаража.

- В дежурную часть обратился гражданин, который пояснил, что неизвестный взломал дверь гаража, откуда похитил двухколесное транспортное средство, - рассказали в правоохранительных органах.

Прибывшим на место оперативникам удалось найти зацепки, которые «вывели» на подозреваемого - 30-летнего мужчину. Как оказалось, он ночью проник в гаражный кооператив, взломал монтировкой замок и угнал мопед.

Злоумышленник собирался его продать знакомому, но полицейские появились раньше.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, а грозит ему до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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