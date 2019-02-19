2019-02-19T10:42:45+03:00
Общество

В Ростовской области ОРВИ заболели 24 тысячи человек за неделю

Эпидемические пороги по прежнему превышены
Ольга ГОПАЛО
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Эпидемические пороги по прежнему превышены.Эпидемические пороги по прежнему превышены.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области идет превышение эпидемических порогов для таких заболеваний как ОРВИ и грипп. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, их рассчитывают для каждой недели года в течение нескольких лет. В итоге, на минувшей недели цифры по количеству заболевших выше средних показателей. В частности, известно, что к врачам с жалобами на насморк, высокую температуру, насморк и боль в горле обратились более 24 тысяч человек. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более семи тысяч пациентов.

При этом у 70 человек был обнаружен вирус гриппа. В большинстве случаев - это грипп типа А(Н3N2) – 55,7 процента (его еще называют «гонконгским» гриппом), на втором месте — так называемый «свиной» А(Н1N1)pdm09 (42,9 %), а на третьем - вирус гриппа В, он обнаружен у 1,4 процента заболевших.

Медики советуют избегать мест массового скопления людей, особенно не привитым людям. Важно не заниматься самолечением и обращаться к врачам сразу же при высокой температуре, а также чаще проветривать помещение, мыть руки, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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