В Ростове-на-Дону в пожаре в частном доме погиб человек

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-19T12:37:22+03:00

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Вечером, 18 февраля, в Ростове-на-Дону произошел пожар: горел одноэтажный частный дом на улице Пухляковской (поселок Мясникован, практически на берегу реки Темерник). Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасателям потребовалось 15 минут, чтобы справиться с огнем. сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области. На месте ЧП работали четыре пожарных расчета.

Однако во время тушения в здании было обнаружено тело погибшего. По предварительной информации, им оказался 56-летний хозяин дома. Причина трагедии устанавливается.

Также, по информации МЧС, в этот день горели частные дома в селе Несветай под Ростовом и в городе Белая Калитва. Обошлось без пострадавших. В Новочеркасске произошел пожар в подсобном помещении магазина на проспекте Платовский, также без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU