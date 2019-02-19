В Ростовской области сначала года выписали автомобильных штрафов на 10,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-19T11:12:46+03:00

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В Ростовской области активно ищут нарушителей правил дорожного движения, которые вовремя не оплатили штрафы, выписанные ими сотрудниками ГАИ.

Как пояснили в Управлении ГИБДД по региону, только с начала этого года было выписано порядка 7,9 тысячи постановлений в отношении автовладельцев. Общая сумма штрафов составила 10,5 миллиона рублей. Но только менее половины нарушителей оплатили «письма счастья». В итоге, теперь на дорогах города инспекторы ДПС будут усиленно проверять автовладельцев по специализированной базе.

- В отношении участников дорожного движения, которые не уплатили административные штрафы в установленные законодательством сроки, составляются административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», - добавили в Управлении. - Санкцией данной статьи предусмотрен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Однако можно отделаться и деньгами - двукратным размером суммы неоплаченного штрафа.

Напомним, оплатить штраф можно и с 50-процентной скидкой. Правда, только в течении 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

КОНКРЕТНО

Узнать есть ли у вас штраф и его сумму можно на официальном сайте ГИБДД по РО или Едином портале государственных услуг. После введения номера авто и ФИО владельца можно будет просмотреть еще и фотоматериалы нарушений по данным постановлениям, вынесенным большинством центров автоматизированной фиксации административных правонарушений. При этом все своевременно оплатить: не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU