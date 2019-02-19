2019-02-19T11:12:46+03:00
Общество

В Ростовской области сначала года выписали автомобильных штрафов на 10,5 миллиона рублей

Однако нарушители ПДД не оплатили и половину выписанных госавтоинспекторами постановлений
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Госвтоинспекторы проверят автомобилистов на наличие выписанных штрафов. Фото: ГУ МВД России по РО.Госвтоинспекторы проверят автомобилистов на наличие выписанных штрафов. Фото: ГУ МВД России по РО.
Изменить размер текста:

В Ростовской области активно ищут нарушителей правил дорожного движения, которые вовремя не оплатили штрафы, выписанные ими сотрудниками ГАИ.

Как пояснили в Управлении ГИБДД по региону, только с начала этого года было выписано порядка 7,9 тысячи постановлений в отношении автовладельцев. Общая сумма штрафов составила 10,5 миллиона рублей. Но только менее половины нарушителей оплатили «письма счастья». В итоге, теперь на дорогах города инспекторы ДПС будут усиленно проверять автовладельцев по специализированной базе.

- В отношении участников дорожного движения, которые не уплатили административные штрафы в установленные законодательством сроки, составляются административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», - добавили в Управлении. - Санкцией данной статьи предусмотрен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Однако можно отделаться и деньгами - двукратным размером суммы неоплаченного штрафа.

Напомним, оплатить штраф можно и с 50-процентной скидкой. Правда, только в течении 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

КОНКРЕТНО

Узнать есть ли у вас штраф и его сумму можно на официальном сайте ГИБДД по РО или Едином портале государственных услуг. После введения номера авто и ФИО владельца можно будет просмотреть еще и фотоматериалы нарушений по данным постановлениям, вынесенным большинством центров автоматизированной фиксации административных правонарушений. При этом все своевременно оплатить: не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суперлуние в Ростове-на-Дону 19 января 2019: спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние
«Бомбезно прелестна»: Звезда Playboy Мария Лиман в инопланетном купальнике нарисовала сердце на берегу залива
«Ты просто киска!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова проанонсировала свою новую песню
"Ласточки" не полетят из Ростова-на-Дону в Сочи
«Муж с детьми от рук отбились?»: Супруга Дмитрия Диброва всерьез увлеклась боксом
В Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуированы жильцы дома на 17-ой Линии
В последний день февраля в Ростове-на-Дону завоют сирены
В Ростове-на-Дону на 10 месяцев запретят останавливаться на проспекте Чехова
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19-24 февраля 2019 года: снег с дождем и туман
В Ростове-на-Дону эксперты Европейского союза и России обсудят проблемы угледобывающих регионов
В Ростове-на-Дону в пожаре в частном доме погиб человек
В Ростовской области ОРВИ заболели 24 тысячи человек за неделю
Житель Красносулинского района, взломав гараж монтировкой, угнал мопед
Отдых был сорван: в Ростове-на-Дону сотрудница туристической компании обманула клиентку, присвоив 350 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на Садовой вандалы разбили урны и разрисовали лавочки
В Ростовской области больше двух тысяч человек решили изменить свое имя
В Ростовской области рождаемость сократилась на 2,5 тысячи человек
Самые популярные и редкие имена 2018 в Ростовской области: детей называют Царь и Красавчик
Урожайный год: В 2018 в Ростовской области родились 6 троен и 443 пары двоен
Силовики не обнаружили взрывных устройств в школах Ростова-на-Дону, в которые поступили угрозы о минировании
«Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность»: Фанаты раскритиковали фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в ультрамини
«Фигура - супер!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото на пляже
«Со вкусом, увы, беда»: Поклонники обсуждают наряд третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова