В Ростове-на-Дону эксперты Европейского союза и России обсудят проблемы угледобывающих регионов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-19T11:15:49+03:00

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В Ростове-на-Дону за одним столом встретятся эксперты Европейского союза и России. Им предстоит обсудить проблемы, с которыми уже сталкиваются или могут столкнуться угледобывающие регионы. Известно, что мероприятие состоится 22 февраля с 10:00 в стенах опорного вуза - на шестом этаже Конгресс-холла ДГТУ.

Здесь пройдет конференция «Диверсификация экономики моногородов на примере угледобывающих регионов», а также пленарное заседание, посвященное современным тенденциям и передовому опыту развития моногородов в угольных регионах.

Как рассказали в донском вузе, исторически уголь был одним из основных видов топлива в европейских странах. Сегодня он составляет всего 24 процента от общего объема вырабатываемой электроэнергии. А из-за продолжающейся трансформации энергетической системы, роль угля падает. При этом часто упускаются из виду потенциальные негативные последствия продолжающегося сокращения угледобычи, а это в числе прочего и рост уровня безработицы среди вчерашних шахтеров. Именно поэтому цель конференции - определить, как такие регионы могут обеспечить устойчивое экономическое развитие и как спроектировать закрытие шахт таким образом, чтобы смягчить социально-экономические последствия для затронутых слоев населения.

Фото: ДГТУ

КОНКРЕТНО

Участниками конференции заявлены известные эксперты из ЕС и России:

– Карстен Дребенштедт, профессор, Технический университет Горная академия Фрайберга, Германия;

– Жан-Пьер Кушейда, президент Ассоциации угледобывающих коммун, бывший мэр города Лиевен, Франция;

– Леонид Шафиров, член Комиссии по региональному развитию и местному самоуправлению, Общественная палата Российской Федерации, Москва;

– Ян Бондарук, заместитель директора по инженерии окружающей среды, Центральный горный институт, Польша;

– Татьяна Ланьшина, старший научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU