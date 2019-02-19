В Ростове-на-Дону эксперты Европейского союза и России обсудят проблемы угледобывающих регионов
В Ростове-на-Дону за одним столом встретятся эксперты Европейского союза и России. Им предстоит обсудить проблемы, с которыми уже сталкиваются или могут столкнуться угледобывающие регионы. Известно, что мероприятие состоится 22 февраля с 10:00 в стенах опорного вуза - на шестом этаже Конгресс-холла ДГТУ.
Здесь пройдет конференция «Диверсификация экономики моногородов на примере угледобывающих регионов», а также пленарное заседание, посвященное современным тенденциям и передовому опыту развития моногородов в угольных регионах.
Как рассказали в донском вузе, исторически уголь был одним из основных видов топлива в европейских странах. Сегодня он составляет всего 24 процента от общего объема вырабатываемой электроэнергии. А из-за продолжающейся трансформации энергетической системы, роль угля падает. При этом часто упускаются из виду потенциальные негативные последствия продолжающегося сокращения угледобычи, а это в числе прочего и рост уровня безработицы среди вчерашних шахтеров. Именно поэтому цель конференции - определить, как такие регионы могут обеспечить устойчивое экономическое развитие и как спроектировать закрытие шахт таким образом, чтобы смягчить социально-экономические последствия для затронутых слоев населения.
Фото: ДГТУ
КОНКРЕТНО
Участниками конференции заявлены известные эксперты из ЕС и России:
– Карстен Дребенштедт, профессор, Технический университет Горная академия Фрайберга, Германия;
– Жан-Пьер Кушейда, президент Ассоциации угледобывающих коммун, бывший мэр города Лиевен, Франция;
– Леонид Шафиров, член Комиссии по региональному развитию и местному самоуправлению, Общественная палата Российской Федерации, Москва;
– Ян Бондарук, заместитель директора по инженерии окружающей среды, Центральный горный институт, Польша;
– Татьяна Ланьшина, старший научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU