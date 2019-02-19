СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-19T11:23:44+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19-24 февраля 2019 года: снег с дождем и туман. Если верить прогнозам синоптиков, настоящая весна в донскую столицу еще не торопится. Так, во вторник, 19 февраля, в Ростове-на-Дону воздух прогреется до нуля градусов, а к вечеру похолодает до минус четырех.

В среду, 20 февраля, снова температурные качели - от минус двух до плюс пяти в ночные часы, солнечно. А вот в четверг, 21 февраля, погода заметно испортится, несмотря на то, что днем столбики термометров застынут на отметке в плюс пять, будет хмуро и моросить дождик. Кроме того, сила юго-западного ветра временами будет достигать шестнадцати метров в секунду.

Уже в пятницу, 22 февраля, утром будет минус три градуса, кроме того - сильный туман, видимость при котором составит менее километра. В дневные часы от минус одного до нуля, а также возможен снег. Ветер чуть-чуть утихнет до 12 метров в секунду. А вот в выходные будет сильное похолодание.

В субботу, 23 февраля, до минус четырех, а в воскресенье, 24 февраля, - уже до минус восьми градусов.

При этом атмосферное давление только в четверг, 21 февраля, будет ниже нормы, во все остальные дни метеорологи обещают повышенное.

ИСТОЧНИК KP.RU