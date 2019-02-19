В Ростове-на-Дону на 10 месяцев запретят останавливаться на проспекте Чехова

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-19T13:00:53+03:00

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В центре Ростова будет на 10 месяцев запрещена остановка машин на проспекте Чехова. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

Причина - строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: Чехова, 51, 53. Итак, автомобилям будет запрещено останавливаться в створе указанного здания с 8 марта по 31 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в связи с капитальным ремонтом водовода с 25 февраля по 31 марта будет поэтапно частично ограничено движение транспортных средств по проспекту Шолохова - на участке между улицами Просвещения и Селиванова. Речь идет о правой полосе движения в направлении к улице Селиванова.

ИСТОЧНИК KP.RU