2019-02-19T13:00:53+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону на 10 месяцев запретят останавливаться на проспекте Чехова

Речь идет об участке дороги возле строящегося здания
Илья БОГОМОЛОВ
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Место, где будет запрещена остановка.Место, где будет запрещена остановка.Фото: Яндекс.Карты
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В центре Ростова будет на 10 месяцев запрещена остановка машин на проспекте Чехова. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

Причина - строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: Чехова, 51, 53. Итак, автомобилям будет запрещено останавливаться в створе указанного здания с 8 марта по 31 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в связи с капитальным ремонтом водовода с 25 февраля по 31 марта будет поэтапно частично ограничено движение транспортных средств по проспекту Шолохова - на участке между улицами Просвещения и Селиванова. Речь идет о правой полосе движения в направлении к улице Селиванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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