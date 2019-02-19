2019-02-19T13:35:58+03:00
Происшествия

В последний день февраля в Ростове-на-Дону завоют сирены

В городе пройдет тренировка ГО и ЧС
Илья БОГОМОЛОВ
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В четверг, 28 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения. То есть над городом взвоет сирена.

Как сообщает местное управления по делам ГО и ЧС, с 11:20 до 12:00 в донской столице прозвучат сигналы системы оповещения населения «Внимание всем!». Услышав их, горожанам необходимо включить телевизор на один из каналов - «Дон-ТР», «Дон 24», «РБК», «ТНТ», «Домашний», «СТС», «ЧЕ» - для прослушивания учебного сообщения. Его также будут транслировать по радио.

Зная об учебной тревоге, не стоит поддаваться панике при звуках сирены, но выполнять требования спасателей необходимо для четких и слаженных действий во время реального ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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