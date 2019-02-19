В Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуированы жильцы дома на 17-ой Линии

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-19T14:48:55+03:00

Фото с места ЧП. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".

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Сегодня в полдень, 19 февраля, в Ростове на 17-ой Линии загорелся двухэтажный жилой дом на восемь квартир.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, из здания эвакуировали 15 жильцов. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте работали пять пожарных расчетов. В 13:38 спасатели ликвидировали ЧП, пострадавших нет.

Одновременно в Ростове зафиксирован крупный ландшафтный пожар в районе Александровки.

- Горит трава рядом со старым аэропортом, - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сейчас сотрудники МЧС работают на месте происшествия, проводится тушение огня.

ИСТОЧНИК KP.RU