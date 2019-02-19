«Муж с детьми от рук отбились?»: Супруга Дмитрия Диброва всерьез увлеклась боксом

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-19T14:40:42+03:00

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Необычным увлечением для многодетной матери занялась «Миссис Россия» Полина Диброва. Красавица рассказала подписчикам своего Инстаграм, что стала заниматься боксом и опубликовала фото, на котором она бьет грушу.

- Как вам мое новое увлечение? - спросила она у поклонников. - Как вы относитесь к женскому боксу? Мне кажется сексуально, и, конечно, действенно. Первое время очень тяжело. Но в этот раз уже не на спине уползала, а на коленках. Болит все, просто помираю. Ищу хороший массаж поблизости с тренировками.

Однако мнение подписчиков разделились.

- Интересно. Помимо ударных техник, развивается наблюдательность, скорость реакции, - написала одна из них.

- С одной стороны - не для девушек это, с другой, бить грушу иногда полезно девочкам, чтобы выпустить пар, - поддержала ее другая.

Еще одна подписчица пошутила: «Муж с детьми от рук отбились?».

polinadibrova Вопрос вечера - нужна мне челка или нет? Что скажете?

Но было и диаметрально противоположное мнение:

- Это не женский спорт, он не способствует раскрытию женственности, а наоборот. Женщине ни к чему такие нагрузки, рядом с вами МУЖЧИНА. Лучше уж йога.

Однако Полина на это ответила, что йогу она не любит.

ИСТОЧНИК KP.RU