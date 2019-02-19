"Ласточки" не полетят из Ростова-на-Дону в Сочи

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-19T14:46:59+03:00

Зато на "Ласточке" можно добраться до Новороссийска, Туапсе и Краснодара. Фото: СКЖД.

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Руководство СКЖД отказалось от идеи запустить электропоезд "Ласточку" по маршруту "Ростов-на-Дону - Сочи". Об этом рассказал начальник железной дороги Владимир Пястолов.

Транспортники рассудили, что 8-часовая поездка в сидячем положении будет очень утомительна для пассажиров - лучше сеть на обычный поезд, в купе или плацкарт, где можно нормально поспать в пути. "Ласточки" же удобны, если поездка длится не более 6 часов.

Но все же фанаты электричек могут проехать из Ростова в Сочи с пересадкой в Краснодаре. Расписание "Ласточек" подстроено под такой вариант.

Напомним, ранее чиновники продумывали идею запуска скоростных электричек из донской столицы до курортного города Сочи. Предполагалось, что при наличии такого транспорта поток туристов значительно возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU