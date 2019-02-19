«Ты просто киска!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова проанонсировала свою новую песню

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-19T14:58:42+03:00

А поклонники уже сутки гадают над ее названием

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«Мисс Россия» Татьяна Котова активно пытается строить свою сольную карьеру. Красавица из Ростовской области - не только обладательница идеальной фигуры: ее она нередко демонстрирует в Инстаграм, публикуя фото в откровенных нарядах, но и колесит с гастролями по стране. Однако теперь ее поклонников ждет еще одно радостное событие. О нем Котова сообщила в своем микроблоге.

- Остались считанные дни до премьеры моей новой песни, я знаю, что это будет невероятная песня для всех девушек, женщин, подруг и самая нелюбимая для всех мужчин, - написала она. - Как думаете, как будет называться?

kottova задумалась, что мы очень часто живем в иллюзиях и придумываем себе того, чего нет.

Причем фанаты красотки проявили фантазию в ответ на ее вопрос. В числе предположений: «Я потратила все деньги», «Бабник», «Мир без мужчин», «Женщины-водители», «Годовщина свадьбы» и «Любовь».

- Что-нибудь со смыслом «отойди и не мешай мне жить мою счастливую жизнь», - предположила еще одна из подписчиц.

А другие просто ответили: «Неважно, будем ждать», назвав красавицу «Девочка-мечта» и «Ты просто киска».

ИСТОЧНИК KP.RU