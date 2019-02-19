«Бомбезно прелестна»: Звезда Playboy Мария Лиман в инопланетном купальнике нарисовала сердце на берегу залива

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-19T15:10:45+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман - ростовская модель после того, как попала на страницы популярного мужского журнала, в своем Инстаграм устраивает его филиал для себя любимой, опубликовала очередное фото. В итоге, оно вызвало горячие комментарии от поклонников. На снимке модель сидит у воды во фривольной позе и рисует сердечко. Из одежды на ней - блестящий купальник.

- С любовью из Дубай, - подписала модель фотокарточку.

liman_maria С любовью из Дубай

Поклонники оценили увиденное.

- Ты творческий человек, Мария, - написал один из них.

- Красивая русская девушка на берегу пляжа! Восхищаюсь твоей красотой, - согласен другой.

- Очень-очень красива и бомбезно прелестна, - высказал свое мнение третий.

А вот купальнику досталась часть антилавров: «Вообще купальник так себе, если честно» и «Купальник-то фантастический, но не в твоем стиле. Без обид».

ИСТОЧНИК KP.RU