«Бомбезно прелестна»: Звезда Playboy Мария Лиман в инопланетном купальнике нарисовала сердце на берегу залива
Звезда Playboy Мария Лиман - ростовская модель после того, как попала на страницы популярного мужского журнала, в своем Инстаграм устраивает его филиал для себя любимой, опубликовала очередное фото. В итоге, оно вызвало горячие комментарии от поклонников. На снимке модель сидит у воды во фривольной позе и рисует сердечко. Из одежды на ней - блестящий купальник.
- С любовью из Дубай, - подписала модель фотокарточку.
Поклонники оценили увиденное.
- Ты творческий человек, Мария, - написал один из них.
- Красивая русская девушка на берегу пляжа! Восхищаюсь твоей красотой, - согласен другой.
- Очень-очень красива и бомбезно прелестна, - высказал свое мнение третий.
А вот купальнику досталась часть антилавров: «Вообще купальник так себе, если честно» и «Купальник-то фантастический, но не в твоем стиле. Без обид».
ИСТОЧНИК KP.RU