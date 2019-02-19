Суперлуние в Ростове-на-Дону 19 января 2019: спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-19T16:33:41+03:00

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19 февраля 2019 грядёт суперлуние. Это означает, что Земля и Луна максимально сблизятся. По подсчетам специалистов "Роскосмоса", расстояние между ними составит всего лишь 362 тысячи километров.

- Спутник нашей планеты станет на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с самой удаленной точкой, а она составляет расстояние 406 тысяч 700 километров, — говорят в пресс-службе "Роскосмоса".

В Ростове-на-Дону уже в ночь с 18 на 19 февраля луна поражала воображение своими размерами. Она появилась на небе, когда еще не успело зайти солнце - в районе 17:00.

Ростовские синоптики обещают, что в ночь с 19 на 20 февраля туч на небе не будет, а значит, горожане смогут насладиться необычным явлением.

Напомним, что в 2019-м году уже случалось суперлуние: 21 января, тогда над Ростовом-на-Дону зависла кровавая луна.

ИСТОЧНИК KP.RU