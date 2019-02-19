2019-02-19T17:42:57+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причины аварии с микроавтобусом на трассе "Дон", в которой погибли 6 человек

Свои проверки проводят сотрудники ГИБДД, СКР и прокуратуры
Илья БОГОМОЛОВ
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Жертвами массового ДТП стали шесть человек.Жертвами массового ДТП стали шесть человек.Фото: СУ СК России по РО
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Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту аварии на трассе М-4 "Дон". Напомним, сегодня днем, 19 февраля, в Октябрьском районе Ростовской области микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в город Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, опрокинулся и задел еще две иномарки. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 19, в том числе дети, получили травмы. Многие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

- В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного уголовной статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает СУ СКР по Ростовской области.

К делу подключилась и прокуратура.

- Организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок, - сообщает пресс-служба донской прокуратуры. - Результаты проводимой следственными органами проверки взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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