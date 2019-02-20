2019-02-20T09:05:05+03:00
Происшествия

Жителя Новошахтинска приговорили к 17 годам за убийство таксиста

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ростовский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Новошахтинска, который убил таксиста. Преступление произошло год назад - в январе 2018-го. Мужчина, заранее вооружившись ножом, вызвал такси, по дороге он напал на водителя.

- Нанес ему ножом и деревянной палкой многочисленные телесные повреждения, после чего завладел автомобилем и иным имуществом потерпевшего на сумму свыше 160 000 рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Поняв, что в машине нет документов, а он планировал ее продать, мужчина поджег автомобиль с находившемся в нем телом потерпевшего. Через некоторое время следователям удалось вычислить злоумышленника и довести дело до суда. Приговор - 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в законную силу пока не вступило, потому может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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