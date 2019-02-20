2019-02-20T09:15:44+03:00
Происшествия

В больницах Ростовской области находятся 14 пострадавших в крупной аварии в Октябрьском районе

Трое из них — дети
Ирина ПОТЕРЯ
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..Фото: СУ СК России по РО
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В больницах Ростовской области находятся 14 человек, в том числе трое детей, которые получили травмы во время крупной аварии на федеральной трассе «Дон».

- Взрослые доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Шахты, - рассказали в министерстве здравоохранения донского региона. - Состояние девяти человек оценивается как тяжелое, а двух – как крайне тяжелое (они в реанимации).

Детей осмотрели прибывшие специалисты областной клинической больницы. Двоих из них, чье состояние оценивается как тяжелое, перевели в Ростов-на-Дону.

Напомним, авария произошла накануне, 19 февраля, на трассе "Дон" - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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